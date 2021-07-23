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Крымский депутат призвал ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
Политика
Крымский депутат призвал ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 23 июля. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал привлечь организаторов водной блокады полуострова к уголовной ответственности и признать действия Украины попыткой геноцида.

Крымский парламентарий прокомментировал подачу межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Водная блокада Крыма должна быть признана попыткой геноцида крымчан со стороны Украины, а ее организаторы - привлечены к уголовной ответственности», — сообщил РИА Новости Фикс.

По его словам, водохранилища Крыма в последнее время наполняются благодаря дождям. Ситуация с водоснабжением стабилизировалась, и полуостров не нуждается в подачках Украины. Главной задачей Фикс назвал не возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, а «привлечение всех виновных к наказанию».

Власти РФ накануне подали первую в истории официальную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она содержит девять основных претензий.

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