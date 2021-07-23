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Шесть человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Находке
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Находке
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Находка, 23 июля. Пьяный водитель устроил ДТП в Находке Приморского края. В результате инцидента шесть человек пострадали.

Авария произошла в городе Находке на улице Козина. Виновником ДТП стал 44-летний пьяный водитель, который выехал на полосу встречного движения. В результате произошедшего травмы получили водитель и четыре пассажира Subaru Forester: три женщины, два мужчины, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, который выехал на встречку. Об этом сообщает региональное УМВД РФ.

«В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы 6 человек», — сказано в сообщении.

Ранее в Волгоградской области в ДТП пострадали пять человек. Инцидент случился в Среднеахтубинском районе: столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовой фургон.

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