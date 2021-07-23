Джеймс Ганн назвал «Отряд самоубийц — 2» лучшим кинокомиксом всех времен

Лос-Анджелес, 23 июля. Режиссер Джеймс Ганн заявил, что считает свой фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» лучшим кинокомиксом за всю историю.

Сценарист начал работать в жанре супергероики в 2010 году. Тогда он снял черную комедию «Супер», которая является пародией на киноленты о персонажах со сверхспособностями. Об этом сообщает ScreenRant.

В 2014 году постановщик попал в Marvel Studios, где возглавил франшизу о Стражах Галактики. Однако после выпуска сиквела Джеймс был уволен и перешел в студию Warner Bros., для которой снял перезапуск фильма «Отряд самоубийц». Свою последнюю работу режиссер считает лучшей в своем жанре.

«На самом деле, я просто хотел сделать ультра-кинокомикс на все время. Созданный мной «Отряд самоубийц» основан на одной из моих любимых книг всех времен Джона Острандера. В ней говорится о группе паршивых суперзлодеев, которые используются правительством США в качестве корма. Они отправляют персонажей на самоубийство, и большая часть из них погибает. Эта группа членов Отряда самоубийц отправляется на Корто-Мальтезе, вымышленный остров у берегов Аргентины, чтобы попытаться остановить восстание», — отметил Ганн.

Ранее автор «Стражей Галактики» высказался о будущем супергероики в киноиндустрии. Режиссер встревожен отсутствием развития блокбастеров.