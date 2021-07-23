Рэпер ST рассказал о написании хитов Бузовой

Москва, 23 июля. Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал, что заставило его подарить певице и телеведущей Ольге Бузовой несколько песен.

Артист отметил, что познакомился с Бузовой, когда та переживала расставание с Дмитрием Тарасовым. Вместе с женой Ассоль он приехал в гости к звезде. История Бузовой так поразила ST, что он решил помочь начинающей певице. В итоге рэпер написал Бузовой такие хиты, как «Она не боится», «Мало половин», «Водица» и «Чемпион».

«Авторские мои, но было бы странно просить деньги, когда хочешь помочь. Разбогател ли я на этих песнях? Нет. Я это делал не ради наживы, заработал хорошо потом на «Луи луи», — цитирует ST Star Hit.

Ранее Бузова заявила, что намеревается выпустить книгу о том, как она оправдывала мужчин. Анонс звезда сделала в эфире подкаста «Бузова шоу».