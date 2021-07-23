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Олимпийские игры официально стартуют в Токио. События дня
Видео
Олимпийские игры официально стартуют в Токио. События дня
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

 

США продолжат санкционное давление на Кубу

Новые санкции Соединенных Штатов против Кубы — это лишь начало применения подобных мер. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден. Накануне Белый дом ввел рестрикции в отношении кубинских силовиков и военных. Ранее пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон разрабатывает схему привлечения к ответственности правительства Кубы в связи, по выражению Штатов, с «притеснением протестующих» на Острове свободы и «нарушением прав человека». В организации антиправительственных манифестаций официальная Гавана уже обвинила «звездно-полосатого соседа».

Украина заявила о продолжении борьбы с «Северным потоком — 2»

Олимпийские игры официально стартуют в Токио. События дня
wikipedia.org  / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Соглашение между США и ФРГ по «Северному потоку — 2» не означает «завершения игры» для Киева. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава МИД Украины выразил мнение, что борьба еще не завершилась, но была переведена в овертайм. Впереди, по его словам, «два тайма и серия пенальти». Ранее соглашение Штатов и Германии раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат уточнил, что документ вызывает непонимание в части политических выпадов против России.

Италия продлила режим ЧС до конца года

Олимпийские игры официально стартуют в Токио. События дня
pixabay.com  / 

Италия продлила режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря этого года. Информацией о сохранении антиковидных ограничений поделился министр здравоохранения Роберто Сперанца во время пресс-конференции по итогам заседания совмина. Решение о продлении ЧС на фоне пандемии принимается в стране уже в четвертый раз. Итальянское правительство одобрило декрет о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. В частности, документ вводит COVID-сертификат для посещения общественных мест.

Сборная РФ пройдет под номером 77 на церемонии открытия Олимпиады

Олимпийские игры официально стартуют в Токио. События дня
Global Look Press  / Michael Kappeler/dpa

Сборная России выйдет на парад атлетов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под красивым 77-м номером. Перед нашей командой на стадионе появится сборная Сан-Марино, а после — Сьерра-Леоне. В зрелищном шествии примут участие далеко не все члены нашей команды, а только от 60 до 80 представителей страны. Об этом рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Церемония открытия летних Олимпийских игр начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Парад делегаций национальных олимпийских комитетов стартует спустя полчаса. Тем временем за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 19 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, что ставит их под удар.

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