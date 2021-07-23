Олимпийские игры официально стартуют в Токио. События дня

США продолжат санкционное давление на Кубу Новые санкции Соединенных Штатов против Кубы — это лишь начало применения подобных мер. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден. Накануне Белый дом ввел рестрикции в отношении кубинских силовиков и военных. Ранее пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон разрабатывает схему привлечения к ответственности правительства Кубы в связи, по выражению Штатов, с «притеснением протестующих» на Острове свободы и «нарушением прав человека». В организации антиправительственных манифестаций официальная Гавана уже обвинила «звездно-полосатого соседа».

Украина заявила о продолжении борьбы с «Северным потоком — 2» wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0 Соглашение между США и ФРГ по «Северному потоку — 2» не означает «завершения игры» для Киева. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава МИД Украины выразил мнение, что борьба еще не завершилась, но была переведена в овертайм. Впереди, по его словам, «два тайма и серия пенальти». Ранее соглашение Штатов и Германии раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат уточнил, что документ вызывает непонимание в части политических выпадов против России.

Италия продлила режим ЧС до конца года pixabay.com / Италия продлила режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря этого года. Информацией о сохранении антиковидных ограничений поделился министр здравоохранения Роберто Сперанца во время пресс-конференции по итогам заседания совмина. Решение о продлении ЧС на фоне пандемии принимается в стране уже в четвертый раз. Итальянское правительство одобрило декрет о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. В частности, документ вводит COVID-сертификат для посещения общественных мест.