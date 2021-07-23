В доме Бейонсе произошел пожар

Новый Орлеан, 23 июля. Возгорание в особняке певицы Бейонсе в Новом Орлеане возникло в среду 21 июля. На место происшествия прибыли 22 сотрудника пожарной службы.

Пожар начался в 18:15 вечера по местному времени, но спустя 45 минут его удалось потушить. Об этом инциденте сообщает британское издание Mirror.

«Если бы они не добрались туда вовремя, могло быть гораздо хуже. Это исторический дом», — заявил представитель пожарной службы.

Причина возгорания пока не установлена. Также на текущий момент неизвестен размер ущерба трехэтажной недвижимости певицы. Пострадавших в происшествии нет.

Источники утверждают, что дом певицы был построен в 1927 году. Он занимает площадь 1412 квадратных метров. В особняке есть по шесть спален и ванных комнат.

Это не первая неприятность, с которой Бейонсе столкнулась за последние месяцы. Ранее арендованные ей склады были ограблены. Звезда поп-музыки потеряла свыше 1 млн долларов. Расследованием кражи занимается полиция Лос-Анджелеса.

Ранее в России произошел скандал, когда сына артиста Стаса Пьехи жестоко избила супруга известного футбольного судьи. Проверкой занимается Следственный комитет.