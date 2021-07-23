Диетолог Деккер раскрыла главные правила здорового перекуса

Москва, 23 июля. Популярные перекусы не всегда приносят пользу здоровью. Как превратить обычную еду в питательный продукт, рассказала врач-диетолог Ольга Деккер.

По ее словам, между приемами пищи должна быть пауза в три-четыре часа. В течение этого времени человека не должно покидать чувство сытости. Фрукты и овощи нельзя считать за полноценный перекус, так как эти продукты богаты только углеводами, из-за чего ощущение голода наступит уже через час. Лучше всего сочетать их с белком, которым богаты творог, мясо или яйца.

Также не рекомендуется употреблять питьевой йогурт с добавками из-за большого содержания сахара. Кроме этого, Деккер предостерегла от употребления фитнес-батончиков, потому что они содержат только углеводы. Диетолог посоветовала заменить их на протеиновые снеки.

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