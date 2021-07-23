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Новый препарат излечил мышей от рака молочной железы
Наука
Новый препарат излечил мышей от рака молочной железы
пресс-служба НМИЦ им. Блохина

Спрингфилд, 23 июля. Ученые разработали метод лечения рака молочной железы, который уничтожает от 95% до 100% опухолевых клеток, почти полностью побеждая болезнь, сообщает MedicalXpress.

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне разработали и протестировали на грызунах препарат ErSO. Лекарство быстро сокращает первичные опухоли и успешно борется с метастазами.

Препарат связывается с рецептором эстрогена и активирует клеточный путь a-UPR, подготавливая раковые клетки к быстрому росту. Чрезмерная активация a-UPR «перегружает» раковые клетки и убивает их. В отличие от других препаратов, ErSO не вызывает заметных побочных эффектов, отмечают авторы работы.

Ранее онкологи предупредили, что частое мочеиспускание и слабый напор мочи могут указывать на развитие опасного заболевания у мужчин. Кровь в моче или сперме также считается веским поводом обратиться к врачу, обратили внимание специалисты.

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