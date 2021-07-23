Герцоги Кембриджские ввели строгое правило для своих детей

Лондон, 23 июля. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон ввели строгое правило в своей семье, которому должны следовать все дети.

В королевской семье за юными принцами и принцессой следит няня, но герцоги Кембриджские все равно самостоятельно занимаются воспитанием сыновей и дочери. Об этом сообщает Mirror.

Королевскую пару регулярно замечают, когда они забирают своих детей после школы. Семья любит заниматься такими видами деятельности как рукоделие, выпечка и игры в саду. Однако Кейт и Уильям не забывают и о строгости. Источник утверждает, что они ввели правило, которому должны следовать все без исключения.

«Крики абсолютно запрещены для детей, и любой намек на то, что они кричат друг на друга, устраняется. Но вместо того, чтобы отправить их в свои спальни во время их капризов, у королевской четы есть другой способ разрешения конфликтов — диван-чат. Непослушного ребенка уводят с места ссоры и спокойно разговаривают с ним. Это делает либо Кейт, либо Уильям. Они объясняются, делают выводы, и это всегда проходит без криков», — отметил источник.

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