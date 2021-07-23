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Аналитики спрогнозировали последствия решения ЦБ по ключевой ставке
Экономика
Аналитики спрогнозировали последствия решения ЦБ по ключевой ставке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Эксперты рассказали, как решение Банка России по ключевой ставке скажется на курсе рубля.

Центробанк может повысить ключевую ставку в пятницу на 0,75 или 1 процентный пункт, полагает большинство экспертов. Любой из этих вариантов окажется для регулятора самым «ястребиным» шагом с декабря 2014 года.

Жесткое решение регулятора может поднять ставку на 100 базисных пунктов, что окажется позитивным фактором для национальной валюты, особенно, если последующие комментарии дадут намек на паузу в жесткой денежно-кредитной политике, сообщает со ссылкой на экспертов РИА Новости.

Профессиональные аналитики считают наиболее вероятным исходом заседания ЦБ РФ повышение ключевой ставки до 6,5%.

«Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть может начать постепенное движение в сторону 72 рублей», — считает специалист «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Ранее регулятор сообщил, что объем международных резервов России по состоянию на 9 июля текущего года увеличился почти на 3 млрд долларов. В результате международные резервы России находятся на уровне 593,7 млрд долларов.

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рубль цб ключевая ставка
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