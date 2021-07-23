Аналитики спрогнозировали последствия решения ЦБ по ключевой ставке

Москва, 23 июля. Эксперты рассказали, как решение Банка России по ключевой ставке скажется на курсе рубля.

Центробанк может повысить ключевую ставку в пятницу на 0,75 или 1 процентный пункт, полагает большинство экспертов. Любой из этих вариантов окажется для регулятора самым «ястребиным» шагом с декабря 2014 года.

Жесткое решение регулятора может поднять ставку на 100 базисных пунктов, что окажется позитивным фактором для национальной валюты, особенно, если последующие комментарии дадут намек на паузу в жесткой денежно-кредитной политике, сообщает со ссылкой на экспертов РИА Новости.

Профессиональные аналитики считают наиболее вероятным исходом заседания ЦБ РФ повышение ключевой ставки до 6,5%.

«Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть может начать постепенное движение в сторону 72 рублей», — считает специалист «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Ранее регулятор сообщил, что объем международных резервов России по состоянию на 9 июля текущего года увеличился почти на 3 млрд долларов. В результате международные резервы России находятся на уровне 593,7 млрд долларов.