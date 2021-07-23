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Сбой в работе музыкального сервиса Spotify произошел в США
Технологии
Сбой в работе музыкального сервиса Spotify произошел в США
unsplash.com  /  sgcdesignco

Вашингтон, 23 июля. Сбой в работе музыкального онлайн-сервиса Spotify произошел на территории США.

Соответствующей информацией в пятницу поделился сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов в интернете. Сообщается, что 79% пользователей, которые сообщили о сбоях, имеют проблемы с воспроизведением музыкальных композиций, 9% людей столкнулись с трудностями при просмотре сайта. Оставшиеся 12% ощутили на себе некорректную работу Spotify на умной колонке Sonos.

Аналогичные проблемы произошли недавно у стримингового сервиса Netflix. Американцы, канадцы и британцы жаловались на отсутствие соединения, сложности просмотра и на проблемы в работе сайта.

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