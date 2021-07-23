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ОДК планирует начать испытания гибридной силовой установки в 2022 году
Технологии
ОДК планирует начать испытания гибридной силовой установки в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Куликов

Москва, 23 июля. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) намерена начать испытания гибридной силовой установки (ГСУ) для летательных аппаратов в 2022 году.

Также второй этап по созданию демонстратора гибридной силовой установки планируется завершить в 2024 году, сообщили ТАСС в компании при проведении МАКС-2021.

Установка ГСУ позволяет повысить топливную эффективность, безопасность полетов, увеличить тяговооруженность, снизить вредные выбросы, а также дает возможность быстрого форсирования мощности за счет электрической части ГСУ. Гибридная установка представляет собой симбиоз теплового и электрического двигателей.

Недавно стало известно, что специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) разрабатывают двигатель гибридного типа для морского транспорта.

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испытания одк гсу
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