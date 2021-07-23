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Меган Фокс попала на обложку журнала в необычном наряде
Шоу-бизнес
Меган Фокс попала на обложку журнала в необычном наряде
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Лос-Анджелес, 23 июля. Актриса Меган Фокс поучаствовала в фотосессии для глянцевого журнала Basic. Она примерила несколько нарядов, но один из них поразил ее фанатов.

Звезда кинофраншизы «Трансформеры» попала на обложку последнего номера журнала. Свежими фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка продемонстрировала в подборке три наряда. Первый — короткое белое платье с открытым верхом. Второй — ярко-красное кожаное платье без бретелек, дополненное золотыми ожерельями, кольцами и серьгами. Однако наибольший интерес вызвал третий образ — высокие светлые джинсы, большие серебряные серьги и черный лифчик с чашками в форме сердечек. Фанаты не смогли пройти мимо публикации.

«Самая красивая девушка в Голливуде», — отметил один из подписчиков.

«Ты настолько горяча, что стала причиной глобального потепления», — пошутил другой.

«Ты вечная Королева вау», — добавил третий фанат.

Меган представила на своей странице лишь часть фотосессии. На официальном сайте журнала Basic можно увидеть ее полную версию, в которой Фокс продемонстрировала и другие наряды.

Ранее стало известно, что актриса Дрю Бэрримор открыто флиртует со своим коллегой Леонардо Ди Каприо в комментариях на его странице в Instagram.

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кино журнал меган фокс basic
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