Варшава, 23 июля. Польские политики в последние годы стремились не допустить тесной связи России и Германии, но после заключения договора между ФРГ и США их геополитические планы провалились.

Берлин и Вашингтон подписали договор, который открывает путь для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно этому документу, Украина получит кредитные средства на реализацию экологически чистой энергетики. Ее представители недовольны, но рады хотя бы какой-то компенсации. Наиболее пострадавшей стороной в этой ситуации стала Польша. Об этом сообщает Regnum.

«Последние шесть лет правящая польская партия «Право и Справедливость» пыталась создать такие условия, которые бы в принципе исключали серьезное сотрудничество между Германией и Россией, и стремилась подорвать их влияние в Центрально-Восточной Европе», — отметил автор издания Станислав Стремидловский.

Он добавил, что ради реализации своих планов Варшава использовала Киев. Она поддерживала Украину в противостоянии Москве, дабы выставить ее агрессором. Польша при этом не инвестировала в Украину, а лишь высасывала ее рабочую силу.

Также польская сторона разыгрывала карту «Троеморья». Она использовала то, что экс-президент США Дональд Трамп не хотел сотрудничать с Германией и лично ее канцлером Ангелой Меркель.

««Северный поток — 2» в этом контексте был основной мишенью Варшавы, так как срыв проекта наносил удар по немецко-российским отношениям и давал возможность создать собственный энергетический хаб с проекцией на регион», — подчеркнул эксперт.

Однако приход к власти президента США Джо Байдена сломал эти планы. В инициативе «Троеморья» Германия хочет увеличить финансовую поддержку, чем перетягивает роль лидера на себя, отбирая ее у Польши. В результате Варшава терпит геополитический крах.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» стала победой России.