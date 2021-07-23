Прощание с убитым президентом Гаити отменили из-за массовых беспорядков

Порт-о-Пренс, 23 июля. Мэрия Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом Гаити Жовенелем Моизом из-за происходящих в городе массовых беспорядков, сообщает газета Nouveliste.

Похороны Моиза должны состояться в пятницу в Кап-Аитьене. По данным газеты, манифестанты возвели в городе баррикады из горящих покрышек. Кортежи чиновников и дипломатов протестующие забрасывают камнями. Сотрудники службы безопасности и полицейские вынуждены стрелять в воздух, чтобы не дать протестующим приблизиться к официальным лицам.

Кортеж нового премьер-министра Гаити Анри Ариэля с трудом смог переехать заблокированный баррикадами из горящих покрышек мост. Протестующие перевернули как минимум две машины. В связи с беспорядками власти Кап-Аитьена отменили публичное прощание с Моизом, которое должно было пройти в здании мэрии.

Жовенель Моиз был застрелен 7 июля в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. Ранение также получила его жена. Власти Гаити задержали 19 подозреваемых в участии в убийстве Моиза: 17 колумбийцев и 2 американцев гаитянского происхождения.