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Канье Уэст выпустит новый альбом и представит его на шоу в Атланте
Шоу-бизнес
Канье Уэст выпустит новый альбом и представит его на шоу в Атланте
Global Look Press  /  Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Атланта, 23 июля. Рэпер Канье Уэст представит свой десятый студийный альбом Donda во время шоу, которое пройдет на стадионе Mercedes Benz в Атланте.

Его новая пластинка была названа в честь его матери, Донды Уэст. Она умерла в 2007 году в возрасте 58 лет из-за осложнений после пластической хирургии. Об этом пишет Fox News.

Атланта является родным городом для рэп-исполнителя. На текущий момент в штате Джорджия не действуют ограничения на массовые мероприятия, что позволяет Канье провести концерт. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Apple Music.

Бывший муж актрисы и модели Ким Кардашьян подарил пять тыс. билетов преподавателям, сотрудникам и студентам некоторых Исторически черных высших учебных заведений (HBCU) Атланты. Уэст рассказал о новом альбоме через рекламный ролик во время финала НБА. Музыкант заявил, что его новая долгожданная работа выйдет в пятницу, 23 июля. В видео можно было услышать песню No Child Left Behind, которая войдет в новую пластинку.

Новый проект Канье является продолжением его альбома Jesus is King 2019 года. В нем широко раскрывалась религиозная тематика. За этот релиз рэпер получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший современный христианский альбом».

Ранее стало известно, что Канье Уэст был замечен в компании бывшей супруги Ким Кардашьян в прошлые выходные. Звезды провели время с детьми после решения о разрыве.

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Канье Уэст музыка рэп хип-хоп
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