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Статую «рыжего» из «Иванушек» повредили при попытке кражи в Сочи
Общество
Статую «рыжего» из «Иванушек» повредили при попытке кражи в Сочи
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 23 июля. Статую солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова в полный рост пытались украсть в Сочи.

Статую установили в городе несколько лет назад. Скульптура изображает певца со стилизованным облаком в руках, из которого сочится подсвеченный пар. Автор назвал статую «Мечтателем», но жители и гости города прозвали ее «Счастливчиком».

На днях скульптуру попытались украсть. Забрать с собой металлическую статую злоумышленник не смог. Но при попытке кражи она получила повреждения, сообщает «Собеседник».

Это не первая неурядица, с которой столкнулся Григорьев-Апполонов. Ранее певец признался, что все еще не оправился после потери сестры.

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шоу-бизнес григорьев-апполонов иванушки
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