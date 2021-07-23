Статую «рыжего» из «Иванушек» повредили при попытке кражи в Сочи

Москва, 23 июля. Статую солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова в полный рост пытались украсть в Сочи.

Статую установили в городе несколько лет назад. Скульптура изображает певца со стилизованным облаком в руках, из которого сочится подсвеченный пар. Автор назвал статую «Мечтателем», но жители и гости города прозвали ее «Счастливчиком».

На днях скульптуру попытались украсть. Забрать с собой металлическую статую злоумышленник не смог. Но при попытке кражи она получила повреждения, сообщает «Собеседник».

Это не первая неурядица, с которой столкнулся Григорьев-Апполонов. Ранее певец признался, что все еще не оправился после потери сестры.