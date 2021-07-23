Меган Маркл может пожалеть об интервью Опре

Лос-Анджелес, 23 июля. Герцогиня Сассекская, возможно, совершила ошибку, когда дала интервью телеведущей Опре Уинфри, поскольку оно поставило ее в затруднительное положение.

Меган Маркл и ее муж принц Гарри в марте 2021 года откровенно пообщались с журналисткой. В ходе беседы они раскрыли многие тайны Букингемского дворца, что спровоцировало скандал. Об этом сообщает Mirror.

Одни зрители восхитились парой, похвалив их за открытость. Другие предпочли раскритиковать герцогов Сассекских и сочли их интервью изменой.

«Я думаю, что проблема Меган заключается в том, что она была сердита, она была расстроена. Мне кажется, что она считала, что, когда она войдет в королевскую семью, она сможет встряхнуть их, и им это понравится, что она будет делать все так, как Меган», — отметил королевский писатель Том Куинн.

Когда перемен не произошло, Маркл столкнулась с обратной реакцией. Это ее расстроило. Интервью стало для нее единственным способом отомстить, сделать все так, как она хотела изначально.

«Но я думаю, позже она решит, что ей не следовало сжигать мосты до такой степени», — резюмировал Том.

Аналогичного мнения придерживается и королевский эксперт Эшли Пирсон. Она считает, что о сожалении герцогини Сассекской думают многие люди.

«Сама Опра потом говорила, что была удивлена, когда Меган сказала кое-что из того, что она сделала. Гарри и Меган переехали в Калифорнию, и расстояние от королевской семьи стало большим. Однако они изолировали себя и от родственников Маркл. Из своих близких она видится только с матерью Дорией. Она не видит никого из семьи своего отца, а Арчи и Лилибет вырастут, не видя никого из своих кузенов. Я думаю, что она может пожалеть о том, что так публично дала интервью Опре, потому что это отразится на детях», — резюмировала Эшли.

Ранее стало известно, что юбилей правления королевы Елизаветы II может состояться без участия принца Гарри. Во дворце разочарованы планами герцога Сассекского затмить резонанс торжества в честь монарха.