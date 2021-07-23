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Жителей ряда регионов Европейской России предупредили об опасной погоде

  /   Обновлено: 23 июля 2021 08:24
Общество
Жителей ряда регионов Европейской России предупредили об опасной погоде
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 23 июля. Похолодание в ряде регионов Европейской части России будут сопровождать опасные погодные явления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Смена циркуляции воздуха в атмосфере и понижение температуры наблюдаются на Европейской части России после двух недель жаркой погоды, подчеркнул синоптик.

«В Астраханской области сильнейшая жара 40-42 градуса, в Калмыкии до 44 градусов, но свежие воздушные массы, уже принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 метров в секунду», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Сильные осадки прогнозируются в Крыму и Краснодарском крае. Ливневые дожди, град, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Башкортостане 24 июля, отметил синоптик. В Адыгее и Волгоградской области пройдут сильные дожди, прогнозируется ветер до 28 метров в секунду.

Вильфанда уточнил, что в центре Европейской России понижение температуры не приведет к непогоде, а будет «джентльменским».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что в ближайшие дни жителей Москвы ожидают температурные «выбоины». Причиной таких погодных условий станет холодный атмосферный фронт, который пройдет в ночь на субботу.

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