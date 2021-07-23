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Американцы обсудили отстранение двух чиновников от расследования штурма Капитолия
Политика
Американцы обсудили отстранение двух чиновников от расследования штурма Капитолия
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 23 июля. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси запретила двум республиканским представителям присоединиться к комитету, расследующему штурм Капитолия 6 января.

Политики Джим Бэнкс и Джим Джордан не смогут принять участие в рассмотрении беспорядков, прошедших в поддержку экс-президента США Дональда Трампа в начале 2021 года. Об этом пишет Regnum.

«Почему? У нас разве не двухпартийность? Не должно ли быть разнообразия мнений, когда мы копаемся в культурной проблеме, которая оказала влияние на нацию? Почему они не хотят Джордана в комитете? Почему они так нервничают из-за этого? Это все, о чем я спрашиваю», — поинтересовался @callofdoodie.

Другой пользователь считает это решение логичным. Он не понимает, как конгрессмены, которые могли участвовать в попытках восстания, способны расследовать этот инцидент.

«Почему кто-то вообще разрешит тем, кто совершил преступление, также расследовать это преступление? Республиканская партия разрушила правило закона в этой стране», — считает @airblair44.

Ранее стало известно, что демократы и республиканцы Конгресса США не смогли договориться об условиях совместного расследования штурма здания Капитолия в Вашингтоне.

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сша расследование капитолий
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