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Путин удовлетворил просьбу жительницы Саратова отказаться от российского гражданства
Общество
Путин удовлетворил просьбу жительницы Саратова отказаться от российского гражданства
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 23 июля. Президент России Владимир Путин удовлетворил прошение жительницы Саратова, попросившей лишить ее российского гражданства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

От российского паспорта отказалась 43-летняя уроженка Саратова, также гражданства были лишены двое ее детей. О причинах такого решения женщины не сообщается.  

«Тут все просто. Скорее всего, наша экс-соотечественница давно переехала жить за границу. Теперь она получила право получить новое гражданство и одновременно решила отказаться от российского паспорта. Это нормальная практика», — рассказала корреспонденту ФАН юрист Татьяна Дубровина. 

Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом. Согласно предварительной оценке, останкам около года.  

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