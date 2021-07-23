Путин удовлетворил просьбу жительницы Саратова отказаться от российского гражданства

Саратов, 23 июля. Президент России Владимир Путин удовлетворил прошение жительницы Саратова, попросившей лишить ее российского гражданства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



От российского паспорта отказалась 43-летняя уроженка Саратова, также гражданства были лишены двое ее детей. О причинах такого решения женщины не сообщается.

«Тут все просто. Скорее всего, наша экс-соотечественница давно переехала жить за границу. Теперь она получила право получить новое гражданство и одновременно решила отказаться от российского паспорта. Это нормальная практика», — рассказала корреспонденту ФАН юрист Татьяна Дубровина.

Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом. Согласно предварительной оценке, останкам около года.