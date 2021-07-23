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Одесситы считают русских и украинцев единым народом
Общество
Одесситы считают русских и украинцев единым народом
Федеральное агентство новостей

Одесса, 23 июля. Опрос среди жителей Одессы показал, что многие из них считают русских и украинцев одним народом.

Издание «Страна» сначала опросило киевлян, но теперь обратилось к одесситам. Они в большинстве своем уверены, что этот народ нельзя разделять.

«Во всяком случае, те, кто рожден в Советском Союзе, так считают. И корни, конечно, есть русские у нас. Перемешанные мы все-таки в Одессе. У нас общие язык, вера, традиции. По-моему, ничем не отличаемся в принципе», — ответила одесситка.

Другой мужчина считает себя одесситом, поскольку у него очень много корней. Однако цивилизованно он относит себя к русским и не хочет отождествлять себя с другими народами.

«Считаю, что мы один народ. Я думаю, на этот момент отличий вообще никаких, если честно. Мы все одинаковые. Поэтому не стоит ссориться, если вы об этом», — поддержал мысль предыдущего участника опроса молодой парень.

Одна из респондентов заявила, что русские и украинцы — это славяне. Каждая нация имеет свои особенности, но это один народ.

«Мы славянская душа. Любители погулять и выпить. На свадьбе все отдаем на столы, гостеприимные очень», — говорят одесситы.

Ранее свое мнение о единстве народов высказали жители Швеции. Они оценили статью президента России Владимира Путина.

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