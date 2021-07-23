Берлин, 23 июля. Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Оно подразумевает поддержку Украины после завершения строительства газопровода. Немцы недовольны договором.

В Белом доме опасаются, что после введения «СП-2» в эксплуатацию Польша и Украина останутся без газа, а Россия получит слишком большую власть в Европе. Согласно договору, Киев получит кредит на 42,4 млн евро, чтобы разработать зеленые технологии. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Смеху подобно, что именно США болтают о недопустимости использования энергетики в качестве оружия. Посмотрите на Ближний Восток!» — отметил Bruticus.

Пользователь MrMiaggi не понимает пункта об антироссийских санкциях в случае, если газопровод будет обращен против Украины и других стран. Если Москва перекроет транзит, то Киев сможет получить голубое топливо от Берлина. Пусть это и более длинный путь, но он исключает возможный шантаж Кремлем.

«Какой забавный «компромисс» получается! После того как Украина годами нелегально забирала газ из российского транзитного трубопровода и не платила за него (платили мы, чтобы избежать военного конфликта Украины с Россией), она получает в качестве вознаграждения «кредит» в 42 миллиона евро, который наверняка никогда не будет возвращен», — заявил Hessenmeister.

Он добавил, что Украина является банкротом, который направляет весь бюджет на войну на своей же территории. Странно, что Германия выделяет кредит, ведь его определенно используют для продолжения конфликта.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено на 99%. Завершение проекта невозможно остановить.