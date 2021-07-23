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Пожарные тушат лесные возгорания площадью 817 тыс. га в регионах России
Происшествия
Пожарные тушат лесные возгорания площадью 817 тыс. га в регионах России
pixabay.com  /  Jürgen Sieber

Москва, 23 июля. Специалисты за день ликвидировали в российских регионах лесные возгорания на площади 19 тыс. га. Продолжается тушение пожаров на площади 817 тыс. га.

Большинство пожаров приходится на Якутию. Информацией об этом поделилась пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. В сообщении сказано, что пожарным удалось ликвидировать 92 лесных возгорания на площади 19 042 га. Однако продолжают действовать 241 лесных пожаров на площади 817 949 га.

Возгорания фиксируются не только в лесах России. Недавно квартира в многоэтажном доме загорелась в Москве. «Царьград» поделился видеоматериалом с места происшествия.

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