Пожарные тушат лесные возгорания площадью 817 тыс. га в регионах России

Москва, 23 июля. Специалисты за день ликвидировали в российских регионах лесные возгорания на площади 19 тыс. га. Продолжается тушение пожаров на площади 817 тыс. га.

Большинство пожаров приходится на Якутию. Информацией об этом поделилась пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. В сообщении сказано, что пожарным удалось ликвидировать 92 лесных возгорания на площади 19 042 га. Однако продолжают действовать 241 лесных пожаров на площади 817 949 га.

Возгорания фиксируются не только в лесах России. Недавно квартира в многоэтажном доме загорелась в Москве. «Царьград» поделился видеоматериалом с места происшествия.