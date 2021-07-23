Названы четыре знака зодиака, которые притягивают к себе деньги

Москва, 23 июля. Парапсихолог Оксана Лукина уверена, чтобы стать миллионером, недостаточно быть целеустремленным, важно родиться под нужным знаком зодиака.

Эксперт составила для портала Teleprogramma.pro гороскоп, показывающий, какие знаки зодиака рождены для финансовых успехов.

Козероги не мыслят своей жизни без денег. Их девиз по жизни: «Деньги — не главное. Главное, чтобы они были». Рожденные под этим знаком очень трудолюбивы, поэтому деньги тянутся к ним магнитом.

Есть мнение, что именно под знаком Девы рождено больше всего миллионеров. С этим утверждением спорить сложно: у Дев деньги есть всегда, поскольку те живут под девизом: «Копейка рубль бережет и обязательно в бизнес уйдет». Педантичные и экономные Девы знают, куда вложить деньги.

Весы — настоящие любимчики фортуны. В бизнесе и азартных играх им везет значительно больше, чем другим. Также их отличает экономность: Весы спокойно откажутся от покупок, думая о том, как бы побыстрее прийти в банк и положить деньги на свой счет.

Нетрадиционное и творческое мышление Водолеев помогает им достичь невиданных богатств. Однако им стоит проявлять осторожность в действиях, ведь они рискуют все спустить за один раз. Астрологи советуют Водолеям вкладывать деньги на развитие творческих способностей, полученные навыки помогут увеличить доход в несколько раз.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются женщины, не отличающиеся верностью. Они слишком непостоянны и склонны к изменам. В частности, Стрельцы, по словам экспертов, ищут себе мужчину преисполненного страстью и темпераментом. И если избранник не способен обеспечить Стрельцам всплеск эмоций, дамы начнут эти ощущения искать на стороне.