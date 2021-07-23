«Пусть США сами жгут свой газ»: немцы обсудили сделку по «СП-2»

Берлин, 23 июля. США и ФРГ долгие годы спорили о «Северном потоке — 2», и, наконец, смогли договориться по ряду вопросов. Жители Германии высказали свое мнение относительно подписанного договора.

Вашингтон и Берлин выразили поддержку Киеву. Они намерены предпринять усилия, чтобы Украина не потеряла транзит газа после завершения текущего контракта с российской компанией «Газпром». Об этом пишет ИноСМИ.

«Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Украину — страну, которая погрязла в коррупции и ни в малейшей степени не заинтересована в деэскалации положения на востоке. Теперь же она еще мечтает об атомном оружии», — отметил Robert-_VFnweERZ.

Jörg-YngWKtPZg не понимает, почему Берлин ничего не требует с Киева. Например, он должен убедиться в том, чтобы русскоязычное население государства не преследовалось и не терпело языковые законы.

«Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!» — подчеркнул Rummel666.

Пользователь ausBayern считает, что Германия заключила хороший договор, хотя его изображают иначе. Теперь Берлин будет более важен для Евросоюза, и в этом заслуга канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что через «Северный поток — 2» в Европу будет поставляться более дешевый газ.