Жителя Читы приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство девятилетней девочки

Чита, 23 июля. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Василия Дунца, который, будучи пьяным, убил девятилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Трагедия произошла 17 февраля. В жилом доме в Железнодорожном районе Читы мужчина в состоянии алкогольного опьянения в результате конфликта с жильцами соседней квартиры выстрелил в их входную дверь из охотничьего ружья. В результате ранения грудной клетки и головы на месте скончалась находившаяся в квартире девятилетняя девочка.

«Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в следственном ведомстве.

Ранее жительницу Забайкалья обвинили в смерти девятимесячного сына. Женщина оставила двух детей в комнате с неисправным удлинителем.