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«Некрасивая подружка»: Лена Миро посмеялась над зоной бикини Бородиной

  /   Обновлено: 23 июля 2021 08:02
Шоу-бизнес
«Некрасивая подружка»: Лена Миро посмеялась над зоной бикини Бородиной
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 23 июля. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина похожа на некрасивую подружку модели Инессы Шевчук, которую та взяла с собой для контраста, пишет скандальный блогер Лена Миро.

Бородина ранее официально подтвердила, что разводится с Курбаном Омаровым. Чтобы справиться со стрессом, телеведущая отправилась в отпуск вместе с подругой — бывшей участницей «Дома-2» Шевчук. Девушки наперебой постят фото с моря. Некоторые поклонники выразили мнение, что Бородина пытается найти себе нового мужа при помощи модели. По мнению Миро, для этого теледива выбрала не ту подружку.

«Девки, вы совершенно не умеете смотреть на женщин глазами мужчин. Сто из ста мужиков предпочтут Инессу, а не вдуть Ксюнделю», — посмеялась Миро на своей странице в ЖЖ.

Блогер обратила внимание, что Бородина переборщила с фотошопом своей фотографии в купальнике, но забыла одну важную деталь — зону бикини.

«У Бородиной она — старая, а у Инессы — в порядке. У женщин в возрасте — такие внушительные складки, что в них можно хранить закрома и спрятать незаметно девятиэтажку», — рассмотрела фото Миро.

Блогер посоветовала Бородиной заниматься спортом и не выставлять «складки людям на обозрение», как ведут себя адекватные и зрелые женщины.

«Теперь понятно, кто в тандеме Ксюнделя и Инессы — сексапильная женщина, а кто — ее некрасивая подружка?» — резюмировала Лена Миро.

Ранее на этой неделе Бородина намекнула на причину развода. По ее словам, она хочет быть рядом с самодостаточным мужчиной, который «не будет комплексовать». Среди поклонников ходят слухи, что телеведущая уже нашла замену Омарову. Есть подозрения, что знаменитость встречается с известным ресторатором Эриком Авагяном. Пару заметили вместе на отдыхе в Армении, а позже на вечеринке в честь рэпера HammAli.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Некрасивая подружка»: Лена Миро посмеялась над зоной бикини Бородиной
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