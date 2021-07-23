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Беременная Арзамасова порадовала поклонников совместным фото с Авербухом
Шоу-бизнес
Беременная Арзамасова порадовала поклонников совместным фото с Авербухом
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Сочи, 23 июля. Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками семейной фотографией, на которой она запечатлена с мужем Ильей Авербухом и его взрослым сыном.

Артистка, несмотря на то что находится на последних сроках беременности, отправилась в Сочи вместе с супругом. Авербух приехал в Сочи со своим ледовым шоу. Супруга решила поддержать любимого мужа. Арзамасова не проводила целые сутки в зале, где тренирует ее супруг, а наслаждалась живописными пейзажами, занималась спортом и познавала город.

Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала на своей странице в Instagram фото с супругом и его взрослым сыном Мартином, который присоединился к ним. По словам артистки, они прекрасно провели время в Сочи. У них останутся только теплые воспоминания о времени на курорте.

«Не очень мы четко получились на этой фотографии, но хочу оставить ее здесь, как самое приятное воспоминание о прекрасном времени. Здесь нам очень уютно, мирно, комфортно и приятно во всех отношениях», — написала 26-летняя артистка.

Поклонники пришли в восторг от семейного фото знаменитости. Они сделали массу комплиментов беременной Арзамасовой, отметив, что она светится от счастья.

«Приятно на вас смотреть! Такие красивые, счастливые! Здоровья, счастья вам!»;

«Прекрасное, замечательное фото»;

«Лизонька, какие вы классные!»;

«Лиза, как здорово, что Мартин с вами всегда. Это очень ценно!» — пишут интернет-пользователи.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух долгое время скрывали свой роман, в конце прошлого года пара поженилась. Через несколько месяцев знаменитости объявили, что станут родителями.

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соцсети авербух арзамасова
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