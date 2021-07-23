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Оскорблявшая дочку своего нового мужа Макеева «заработала» на хейтерах
Шоу-бизнес
Оскорблявшая дочку своего нового мужа Макеева «заработала» на хейтерах
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 23 июля. Актриса Анастасия Макеева на волне скандала из-за ее мужа поблагодарила хейтеров за увеличение объема рабочих предложений.

На своей странице в Instagram Макеева опубликовала крайне отфотошопленную фотографию с короной на голове и обратилась к критикам.

«Я никогда не была обделена предложениями, но, спасибо хейтерам, я не знаю, как справиться с объемом предложений. Только осенью за два месяца я постараюсь превзойти саму себя и выпустить новые три проекта», — написала актриса и закрыла аккаунт.

Макеева добавила, что сейчас у нее нет никаких проблем с работой. Прокомментировала она и петицию, в которой содержалось обращение к СМИ с просьбой прекратить травлю актрисы. По словам артистки, бумагу составили ее инициативные поклонники.

Макеева не так давно вышла замуж в четвертый раз. На этот раз за строителя Романа Малькова, который ради актрисы бросил жену и четверых детей. При этом пара активно конфликтует с бывшей супругой Малькова в соцсетях. На днях актриса обрушилась с критикой в адрес старшей дочери Малькова, назвав 14-летнюю Анну «брехушкой» и даже пригрозив ей уголовной ответственностью.

После этого Макеева также в соцсетях опубликовала личную переписку Анны со своим отцом, в которой та ругает актрису за скандал. Девочка крайне эмоционально восприняла нападки взрослой женщины в свой адрес.

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шоу-бизнес макеева мальков
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