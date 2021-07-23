Климатологи объяснили причины наводнений в Европе

Осло, 23 июля. Прошедшие в Европе наводнения принесли большое число жертв. Климатологи считают, что это последствия глобального потепления и урбанизации, а люди слишком привыкли к комфорту.

За последние несколько дней в Бельгии и Германии в результате разбушевавшейся стихии погибли 200 человек, но многих до сих пор не нашли. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в немецком языке нет слов, которые помогли бы описать масштаб разрушений. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Объемные воздушные массы, насыщенные большим количеством воды, были заблокированы на значительных высотах низкими температурами. Эти массы пробыли над регионом четыре дня», — объясняет климатолог и бывший заместитель председателя Научной рабочей группы Межправительственной группы экспертов по изменениям климата ООН Жан Жузель.

Метеорологическая служба заявила, что 14 и 15 июля в Германии выпало 100-150 мм дождя. Обычно такой объем осадков растягивается на два месяца.

Ряд политиков Европы уверены, что наводнения являются следствием климатических изменений. Однако правая партия «Альтернатива для Германии» считает, что власти говорят об этом исключительно из-за своих манипуляций, связанных с «зеленой» политикой.

«Мы пока не можем с уверенностью сказать, что это связано с климатическими изменениями, но вполне логично предположить, что глобальное потепление делает такие экстремальные погодные явления более вероятными», — говорит немецкий гидролог Кай Шредер.

Эксперты ООН уверяют, что глобальное потепление участит экстремальные погодные условия. Особенно будут страдать районы, где есть небольшие водоемы и нет защиты от наводнения.

Шредер отметил, что в больших реках вода поднимается не так быстро, а потому местным жителям будет несложно подготовиться и спастись. Однако местное правительство недовольно медленной эвакуацией.

«Метеорологические службы разослали оповещения, но их не восприняли всерьез, и потому меры были предприняты недостаточные», — объясняет профессор гидрологии из британского Редингского университета Ханна Клоук.

Еще одной важной проблемой эксперты считают современные города. Из-за обильного строительства земля покрыта бетоном, а потому не может впитывать воду, которая приходит во время осадков.

«Урбанизация всему этому поспособствовала. Погибло бы столько людей, если бы такое наводнение случилось 40 лет назад? Неизвестно», — рассуждает климатолог Жузель.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил, почему городу не грозит серьезное наводнение.