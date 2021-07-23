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Красноярский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых граждан

  /   Обновлено: 23 июля 2021 08:04
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Общество
Красноярский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых граждан
вологда.рф  /  ВОЛОГДА.РФ

Красноярск, 23 июля. Обязательную вакцинацию против коронавируса нового типа ввели в Красноярском крае. Она коснется только сотрудников некоторых сфер.

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление о вакцинации граждан. По информации регионального правления Роспотребнадзора, сделать прививку в обязательном порядке нужно работникам сферы образования, здравоохранения, транспортных и бытовых услуг, торговли, общепита, салонов красоты, госслужащим, чиновникам и ряду других сотрудников. Вакцинироваться должны будут граждане, которые работают вахтовым методом и проживают в соцучреждениях.

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в ряде регионов России, но касается она только определенных категорий граждан. На днях привиться обязали жителей Дагестана, которые работают, в частности, в сфере здравоохранения и образования.

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