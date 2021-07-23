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Помолодевший Нагиев порадовал поклонниц горячим фото с голым торсом
Общество
Помолодевший Нагиев порадовал поклонниц горячим фото с голым торсом
instagram.com  /  @nagiev.universal

Москва, 23 июля. Помолодевший актер и телеведущий Дмитрий Нагиев порадовал представительниц женского пола фото со своим обнаженным торсом.

Актер периодически делает эффектные фотографии, показывая лучшие качества своей внешности. Недавно Нагиев опубликовал пикантный кадр на фоне морского заката. Он предстал на фото крупным планом с легкой щетиной и серьезным выражением лица.

Дмитрий позирует в кадре с обнаженными плечами и грудью, показывая всю рельефность своего торса. Фанатки восхитились сексуальным 54-летним актером.

«Выстроились! Зырим!» — сказала одна из них.

«Дмитрий, у вас нимб!» — прокомментировала другая.

«Шикарный!» — восхитилась одна из поклонниц.

Недавно молодая актриса театра и кино Лиза Моряк призналась, что после того, как получила в 2019 году роль в фильме «Девушки бывают разные», похудела на пять килограмм из-за волнения перед съемками с Нагиевым.

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