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Свободу Бритни Спирс: скандальный фильм о поп-принцессе вышел в России
Шоу-бизнес
Свободу Бритни Спирс: скандальный фильм о поп-принцессе вышел в России
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Лос-Анджелес, 23 июля. В России вышел документальный фильм «Бритни Спирс под прицелом» о карьере певицы, ее отношениях с семьей и движении #FreeBritney, сообщает пресс-служба платформы «Смотри».

Фильм основан на расследовании, проведенном газетой The New York Times. Журналисты выяснили причины сложных взаимоотношений семьи поп-принцессы 1990-х. После нервного срыва в 2007 году 26-летняя Бритни лишилась родительских прав, попала в психиатрическую клинику и потеряла контроль над финансами. Ее опекуном стал отец Джеймс Спирс, который до сих пор полностью контролирует все сферы жизни своей взрослой дочери.

Поклонники и коллеги певицы уже несколько лет призывают освободить Бритни от опеки. К движению #FreeBritney присоединились Мадонна, Джастин Тимберлейк, Шер, Майли Сайрус, Роуз Макгоан и Пэрис Хилтон. Фанаты уверены, что артистка находится в заложниках у своей семьи и уже несколько лет оставляет в соцсетях тайные просьбы о помощи.

Этим летом Бритни в очередной раз попыталась избавиться от опеки отца. В суде она сделала эмоциональное заявление, поразившее ее поклонников. Она подчеркнула, что не владеет своей жизнью и что хочет вернуть свои права.

Спирс рассказала о том, как ее пичкают успокоительными таблетками и не разрешают избавиться от спирали, чтобы завести детей от своего возлюбленного. Она не могла остаться одной без охраны и опекунов ни на минуту, даже будучи, к примеру, обнаженной. Суд отказал певице, оставив отца ее опекуном.

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Бритни Спирс сша спирс
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