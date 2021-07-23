Трое подростков спасли ребенка из горевшего дома в Красноярском крае

Красноярск, 23 июля. Трое подростков вытащили из огня ребенка в селе Верхнепашино Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Пожарные спасли мужчину и женщину из горевшей квартиры. Жительнице дома пришлось проводить реанимационные мероприятия, поскольку она не подавала признаков жизни, а мужчина был без сознания. Позже стало известно, что в доме был ребенок. Пожарные поспешили вытаскивать из огня и его, но оказалось, что его спасли подростки, которые проезжали мимо.

«Мы увидели, что горит квартира на первом этаже и услышали, как женщина со второго этажа кричит: помогите спустить ребенка. Я ее попросил скинуть одеяло, чтобы мы его растянули, и ребенок упал на одеяло. Мы же могли его и не поймать просто так. Она скинула одеяло, мы малыша и приняли», — сказал один из подростков.

Подростки отметили, что страха не испытывали, они хотели просто помочь. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю детей собираются поощрить за помощь при тушении пожара и проявление героизма.

Героизм ранее проявили и кузбасские спасатели. Они вытащили из полыхавшей огнем квартиры в Новокузнецке трех человек.