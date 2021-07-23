Смартфоны премиум-класса стали чаще покупать на Ямале

Салехард, 23 июля. Жители трех крупных городов ЯНАО в первом полугодии 2021 года стали чаще покупать смартфоны премиум-класса, выяснили специалисты компании МТС.

Средняя стоимость приобретаемых устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 30% до 28 тысяч рублей. Покупать смартфоны жители Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска стали реже, но начали выбирать премиальные модели, сообщает портал «Север-Пресс».

В тройку самых популярных устройств вошли iPhone 11 с памятью в 128 ГБ и 64 ГБ, а также Samsung Galaxy A02 на 32 ГБ.

«Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объема встроенной памяти. Если раньше наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ, то сейчас спрос сместился в пользу 64 и 128 ГБ», — сообщили в МТС.

По количеству проданных гаджетов в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске лидером с долей 34% стал Samsung. Второе и третье места поделили Apple и Xiaomi с долями 28% и 21% соответственно.

В начале лета аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Цена на модель упала на 25%, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно купить в России за 45 тысяч рублей, сообщают СМИ.