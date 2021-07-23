Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 07:40
07:38
Шоу-бизнес
Свободу Бритни Спирс: скандальный фильм о поп-принцессе вышел в России
07:28
Происшествия
Спасатели поднимаются пешком к попавшим под камнепад в горах КБР туристам
07:09
Происшествия
Трое подростков спасли ребенка из горевшего дома в Красноярском крае
07:00
Весь мир
Медиаимперия ЦРУ: кому принадлежат СМИ стран бывшей Югославии
06:48
Технологии
Смартфоны премиум-класса стали чаще покупать на Ямале
06:47
Политика
Алиев заявил о сохранении военного контингента Азербайджана в Армении
06:33
Спорт
Лучница Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде
06:32
Армия
Россия поставит истребители Су-30СМ Казахстану и Белоруссии
06:11
Общество
Съемки нового шоу Бузовой завершились в Южной Африке
06:02
Общество
Сексолог развеяла миф об интимных проблемах у пар с разницей в возрасте
Все новости

Смартфоны премиум-класса стали чаще покупать на Ямале

  /   Обновлено: 23 июля 2021 06:48
Технологии
Смартфоны премиум-класса стали чаще покупать на Ямале
YouTube  /  Prt Scr / Waqar Khan

Салехард, 23 июля. Жители трех крупных городов ЯНАО в первом полугодии 2021 года стали чаще покупать смартфоны премиум-класса, выяснили специалисты компании МТС.

Средняя стоимость приобретаемых устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 30% до 28 тысяч рублей. Покупать смартфоны жители Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска стали реже, но начали выбирать премиальные модели, сообщает портал «Север-Пресс».

В тройку самых популярных устройств вошли iPhone 11 с памятью в 128 ГБ и 64 ГБ, а также Samsung Galaxy A02 на 32 ГБ.

«Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объема встроенной памяти. Если раньше наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ, то сейчас спрос сместился в пользу 64 и 128 ГБ», — сообщили в МТС.

По количеству проданных гаджетов в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске лидером с долей 34% стал Samsung. Второе и третье места поделили Apple и Xiaomi с долями 28% и 21% соответственно.

В начале лета аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Цена на модель упала на 25%, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно купить в России за 45 тысяч рублей, сообщают СМИ.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Смартфоны премиум-класса стали чаще покупать на Ямале
гаджеты янао смартфоны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru