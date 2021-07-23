Лучница Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде

Токио, 23 июля. Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде в Токио. Инцидент произошел из-за теплового удара.

Олимпийский комитет России сообщил, что происшествие случилось во время квалификации в стрельбе из лука, которая проходила при 30-градусной жаре на солнце. Тренер команды Станислав Попов заявил, что 23-летняя Гомбоева потеряла сознание, когда возвращалась от щита после окончания квалификации.

Он отметил, что первыми на помощь к Светлане подбежали врачи из команд Италии, Великобритании и США. Ей была оказана первая помощь, а позже местные медики увезли российскую лучницу. Гомбоева в квалификации набрала 630 очков и заняла 45-ю строчку.

Олимпиада только началась, а на ней уже произошло несколько происшествий. Ранее стало известно, что британский стрелок Эмбер Хилл пропустит соревнования из-за заражения коронавирусом.