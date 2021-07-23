Россия поставит истребители Су-30СМ Казахстану и Белоруссии

Москва, 23 июля. Россия планирует поставить истребители Су-30СМ Казахстану и Белоруссии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Истребители Су-30СМ стали основой парка истребительной авиации ВВС Казахстана и Белоруссии. Планируются их дальнейшие поставки республикам, сообщает ТАСС.

«Дальнейшие поставки самолетов Су-30СМ в Белоруссию и Казахстан планируются», — заявил в ходе авиасалона МАКС-2021 Шугаев.

Серийный, модернизированный двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-30СМ оснащен двумя форсированными двухконтурными турбореактивными двигателями АЛ-31ФП. Его боевой радиус составляет 1500 км. Самолет имеет продолжительность полета без дозаправок 3,5 часа.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В летной программе авиасалона принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки. Машина разрабатывается Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан».