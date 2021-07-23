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Съемки нового шоу Бузовой завершились в Южной Африке
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Съемки нового шоу Бузовой завершились в Южной Африке
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 23 июля. Съемки шоу «Звезды в Африке» завершились спустя месяц. Ведущей проекта стала Ольга Бузова.

Весь месяц участвовавшие в шоу знаменитости проверяли себя на прочность. Проект получился захватывающим, а местами даже жутким. Участники могли отказаться от выполнения любого задания, однако это означал бы немедленный уход с проекта. В финальном эпизоде определился победитель, зрители узнают его имя только после выхода шоу на телеэкраны.

Участие в проекте приняли такие известные личности, как Даня Милохин, Айза, Алексей Ягудин и многие другие, По словам организаторов, они попытались пригласить разноплановых звезд, чтобы привлечь к экранам максимальное число телезрителей.

Недавно известная российская телеведущая Дана Борисова рассказала, что на две недели полетела во Францию для участия в приключенческой телеигре «Форд Боярд».

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