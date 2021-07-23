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Сексолог развеяла миф об интимных проблемах у пар с разницей в возрасте
Общество
Сексолог развеяла миф об интимных проблемах у пар с разницей в возрасте
pixabay.com  /  Waldryano

Москва, 23 июля. Сексолог Алия Королева считает, что для хорошей интимной жизни важны общие интересы, а не разница в возрасте партнеров.

Королева развеяла миф о том, что людям с большой разницей в возрасте может быть плохо в постели. Об этом она рассказала Пятому каналу.

«Нет никаких определенных проблем. Потому что для гармонии в сексе, в первую очередь, важны эмоциональная близость, схожесть интересов, схожесть сексуального темперамента и общие сексуальные предпочтения. Поэтому не важно, сколько лет вашему партнеру: он ваш ровесник, или он старше вас на 20 лет», — сказала сексолог.

Однако могут возникнуть некоторые недопонимания, которые касаются не самого секса, а того, что следует за ним. Партнеры с большой разницей в возрасте зачастую не знают, о чем общаться после соития из-за разных интересов.

Ранее психолог назвала секреты, которые помогут вернуть паре пылкие чувства. Первым делом специалист предлагает вспомнить ощущения, которые вы испытывали на первых свиданиях, будучи влюбленными в свою вторую половинку.

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секс отношения пара
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