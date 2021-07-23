Жителям аварийных домов начисляют взносы за капремонт

Москва, 23 июля. Коммунальные организации иногда продолжают требовать взносы на капитальный ремонт с жителей аварийных домов, выяснили активисты Общероссийского народного фронта.

Исследование показало, что нередко в программы капремонта попадает признанное аварийным жилье, которое по закону ему не подлежит. В 61 из 81 проанализированной регпрограммы ОНФ нашел 912 аварийных домов, в которых проживает 26,3 тысячи человек, сообщает «Российская газета».

Включение в программы капремонта означает, что жителям продолжают начислять взносы вопреки закону. Всего в 912 домах накоплено более 210,6 млн рублей взносов на капремонт.

В Минстрое ранее заявили, что размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах нужно повышать из-за удорожания строительных материалов. Подорожание контрактов по капремонту может достигать 25%, заявил замминистра Максим Егоров.