Железнодорожный мост обвалился из-за дождей в Забайкалье

Чита, 23 июля. Железнодорожный мост на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился из-за сильных дождей в Забайкальском крае.

От оперативного дежурного ОАО «РЖД» 23 июля поступила информация, что вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края произошло обрушение железнодорожного моста из-за сильных осадков. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

Недавно дождевой паводок снес мост, соединявший берега реки Ургал в Верхнебуреинском под Хабаровском. Проезд по внутрипоселковым дорогам возможен только на автомобилях и технике с высокой проходимостью.