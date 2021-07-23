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Железнодорожный мост обвалился из-за дождей в Забайкалье
Происшествия
Железнодорожный мост обвалился из-за дождей в Забайкалье
pixabay.com

Чита, 23 июля. Железнодорожный мост на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился из-за сильных дождей в Забайкальском крае.

От оперативного дежурного ОАО «РЖД» 23 июля поступила информация, что вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края произошло обрушение железнодорожного моста из-за сильных осадков. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

Недавно дождевой паводок снес мост, соединявший берега реки Ургал в Верхнебуреинском под Хабаровском. Проезд по внутрипоселковым дорогам возможен только на автомобилях и технике с высокой проходимостью.

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мост дождь ж/д
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