«Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады

Москва, 23 июля. На официальном сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от остальной части Украины. Это событие вызвало бурную реакцию в Сети.

При переходе на страницу в правой части появляется окно Olympics Cheer Zone. На вкладке Fan Map при изменении масштаба видно, что Крымский полуостров разделен границей с Украиной.

«Крым отделили, а Донбасс оставили. Непорядок!» — подчеркнул eugene.ardaev.

Один из пользователей иронично отметил, что Украине нужно объявить бойкот. Ее делегация не должна теперь ехать на Олимпийские игры.

«Это не ошибка. Это — факт», — заявил Влад.

Villy_Churak не понимает, почему на Украине недовольны. Ее правительство само заявляет, что полуостров якобы захвачен оккупантами и она не имеет над ним контроля.

«Японцы продались Путину, без Курилов продались, без печенюшечек, какая зрада», — отметил aist99.

Ранее стало известно, что Олимпиада-2020 в Токио оказалась в центре резонансных событий задолго до открытия соревнований. Сразу несколько организаторов покинули свои посты после острых высказываний.