Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 06:08
06:02
Общество
Сексолог развеяла миф об интимных проблемах у пар с разницей в возрасте
06:00
Общество
Дешевый популизм: в Крыму ответили Зеленскому на закон о коренных народах Украины
05:46
Происшествия
Железнодорожный мост обвалился из-за дождей в Забайкалье
05:42
Общество
Жителям аварийных домов начисляют взносы за капремонт
05:31
Спорт
«Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады
05:29
Происшествия
Звуки выстрелов прозвучали в двух километрах от Белого дома
05:24
Общество
МВД России намерено добиться снижения доли тяжких преступлений к 2030 году
05:23
Общество
Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%
05:20
Общество
Россиян предупредили о мошеннических схемах при покупке авто
05:11
Экономика
Россиянам подсказали, куда лучше вкладывать деньги при росте ключевой ставки
Все новости

«Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады

  /   Обновлено: 23 июля 2021 05:31
Спорт
«Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 23 июля. На официальном сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от остальной части Украины. Это событие вызвало бурную реакцию в Сети.

При переходе на страницу в правой части появляется окно Olympics Cheer Zone. На вкладке Fan Map при изменении масштаба видно, что Крымский полуостров разделен границей с Украиной.

«Крым отделили, а Донбасс оставили. Непорядок!» — подчеркнул eugene.ardaev.

Один из пользователей иронично отметил, что Украине нужно объявить бойкот. Ее делегация не должна теперь ехать на Олимпийские игры.

«Это не ошибка. Это — факт», — заявил Влад.

Villy_Churak не понимает, почему на Украине недовольны. Ее правительство само заявляет, что полуостров якобы захвачен оккупантами и она не имеет над ним контроля.

«Японцы продались Путину, без Курилов продались, без печенюшечек, какая зрада», — отметил aist99.

Ранее стало известно, что Олимпиада-2020 в Токио оказалась в центре резонансных событий задолго до открытия соревнований. Сразу несколько организаторов покинули свои посты после острых высказываний.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады
крым токио олимпиада ои-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru