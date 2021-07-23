«Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады

Москва, 23 июля. На официальном сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от остальной части Украины. Это событие вызвало бурную реакцию в Сети.
При переходе на страницу в правой части появляется окно Olympics Cheer Zone. На вкладке Fan Map при изменении масштаба видно, что Крымский полуостров разделен границей с Украиной.
«Крым отделили, а Донбасс оставили. Непорядок!» — подчеркнул eugene.ardaev.
Один из пользователей иронично отметил, что Украине нужно объявить бойкот. Ее делегация не должна теперь ехать на Олимпийские игры.
«Это не ошибка. Это — факт», — заявил Влад.
Villy_Churak не понимает, почему на Украине недовольны. Ее правительство само заявляет, что полуостров якобы захвачен оккупантами и она не имеет над ним контроля.
«Японцы продались Путину, без Курилов продались, без печенюшечек, какая зрада», — отметил aist99.
Ранее стало известно, что Олимпиада-2020 в Токио оказалась в центре резонансных событий задолго до открытия соревнований. Сразу несколько организаторов покинули свои посты после острых высказываний.