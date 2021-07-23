Звуки выстрелов прозвучали в двух километрах от Белого дома

Вашингтон, 23 июля. Перестрелка случилась в оживленном районе Вашингтона. В результате вооруженного конфликта пострадали два человека. Инцидент произошел в двух километрах от Белого дома.

Сообщается, что двое пострадавших находятся в сознании и дышат. Их отправили в местные больницы. Соответствующей информацией с РИА Новости поделился пресс-центр столичной полиции.

Там заявили, что происшествие случилось примерно в 20:00 на перекрестке улиц 14 и Риггс. Источник агентства добавил, что пока не было никаких арестов. Полицейские разыскивают подозреваемого в желтом свитере на черной машине с местными номерами.

Аналогичная ситуация произошла в Вашингтоне совсем недавно. Стрельба случилась в районе бейсбольного стадиона в столице США.