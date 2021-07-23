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МВД России намерено добиться снижения доли тяжких преступлений к 2030 году

  /   Обновлено: 23 июля 2021 05:24
Общество
МВД России намерено добиться снижения доли тяжких преступлений к 2030 году
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 23 июля. МВД России планирует к 2030 добиться снижения доли тяжких и особо тяжких преступлений в стране до 5,4%. Об этом информирует ТАСС.

Соответствующие показатели представлены в подготовленном ведомством проекте постановления о внесении правительством изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности. Цели также совпадают с положениями единого плана по достижению целей развития страны до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Согласно документу, программа направлена на снижение преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка. Она обеспечивает уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах до 5,27%. Об этом информирует ТАСС.

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