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Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%
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Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%
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Москва, 23 июля. Россияне задолжали банкам по автокредитам 617 миллионов рублей. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Задолженность до 30 дней в июне увеличилась на 53%. Общий объем просроченных платежей в банках в июне вырос на 0,3%. Выдача кредитов на авто в июне сократилась на 2,4%. Об этом информирует РИА Новости.

Эксперты рассказали, что причинами таких показателей по задолженности стали стремления банков увеличить выдачу кредитов за счет ослабления требований к получателю кредита. По прогнозу гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, рост просроченных кредитов будет происходить до конца года.

Россиянам рассказали о популярных мошеннических схемах при покупке автомобиля. Подозрение должны вызывать слишком большие скидки у продавца.

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