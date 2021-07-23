Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%

Москва, 23 июля. Россияне задолжали банкам по автокредитам 617 миллионов рублей. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Задолженность до 30 дней в июне увеличилась на 53%. Общий объем просроченных платежей в банках в июне вырос на 0,3%. Выдача кредитов на авто в июне сократилась на 2,4%. Об этом информирует РИА Новости.

Эксперты рассказали, что причинами таких показателей по задолженности стали стремления банков увеличить выдачу кредитов за счет ослабления требований к получателю кредита. По прогнозу гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, рост просроченных кредитов будет происходить до конца года.

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