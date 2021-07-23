Россиянам подсказали, куда лучше вкладывать деньги при росте ключевой ставки

Москва, 23 июля. Финансисты ожидают нового поднятия ключевой ставки ЦБ в пятницу. Куда в таких условиях выгоднее вкладывать деньги, рассказал экономист Станислав Новиков.

В своей колонке для «Российской газеты» зампредседателя правления «БКС Мир инвестиций» Новиков напомнил, что в 2020 году ключевая ставка в России достигла исторического минимума в 4,25%. Это позволило стране быстрее восстановиться после коронавирусного локдауна, подстегнуть покупательскую активность. Однако с другой стороны рост числа дешевых денег привел к росту инфляции, усиленной общемировым трендом повышения цен на сырье и продовольствие. Инфляция привела к повышению ключевой ставки. Эксперт не исключает, что уже в конце 2021 года она вырастет до 6%-6,5%.

Что это значит для инвесторов

Рост ключевой ставки означает увеличение стоимости кредитования для населения и компаний и одновременно с небольшим временным лагом приводит к повышению депозитных ставок. При этом эффект роста ставок по вкладам нивелируется самой повышенной инфляцией. Таким образом вклады сегодня — это инструмент для хранения средств.

Наиболее чутко воспринимает изменение ключевой ставки облигационный рынок. Растет она — растут и ставки по облигациям, которые размещает государство и российские эмитенты. По словам Новикова, первыми на изменение ставки реагируют облигации федерального займа (ОФЗ). Поскольку они снизятся в цене, наиболее оптимальным выбором становятся ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК).

«Интересными выглядят выпуски 24020 и 24021, купон по ним равен средней ставке RUONIA за период», — заявил эксперт.

Говоря о рынке акций, финансист уточнил, что тут нет единой тенденции. С одной стороны, заемные средства и обслуживание долга становятся для компаний дороже, с другой, повышенная инфляция сигнализирует о буме в экономике, что хорошо для прибылей компаний. Дивиденды от акций в сегодняшних условиях минимальны, поэтому лучше обращать внимание на бумаги с максимальной дивидендной доходностью. Речь идет о металлургических и нефтегазовых компаниях.

Если инфляция не замедлится

Если поднятие ставки со стороны ЦБ не приведет к замедлению роста инфляции, эксперт советует фокусироваться на акциях и сырье. Так как за высокой инфляцией в локальной валюте, как правило, следует ее девальвация.

Лучший вариант — комбинировать портфель акций и облигаций, сокращать срочности облигаций и фокусироваться в акциях на отдельных секторах.

В пятницу, напомним, Центробанк проведет заседание, на котором будет рассмотрено возможное повышение ключевой ставки. Управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский не исключил укрепления российской валюты после этого. Ключевая ставка, по мнению Космодемьянского, может быть повышена минимум на 50 базисных пунктов. Это связано с уровнем инфляции, которая закрепилась выше шести процентов.