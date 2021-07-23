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«Не наше дело»: американцы отреагировали на договор США и Германии по «СП-2»
Политика
«Не наше дело»: американцы отреагировали на договор США и Германии по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 июля. В среду 21 июля Вашингтон и Берлин подписали договор. Благодаря ему «Северный поток — 2» будет завершен, но с компенсацией для Украины. В Соединенных Штатах обсудили соглашение.

Белый дом отныне не будет препятствовать реализации российско-немецкого газопровода. Однако Германия должна дать кредит Украине на реализацию зеленых технологий. Об этом сообщает ИноСМИ.

«США пора перестать делать вид, что они управляют миром. Энергетические соглашения России и Германии — не наше дело», — подчеркнул Bill Samuel.

Пользователь Adosan вспомнил, как во Франции общался с немецкой семьей. Они рассказывали о взаимоотношениях с Россией, которыми очень довольны. Для политиков из ФРГ важно, чтобы их ценили в Москве. Он считает, что Берлин находится во власти Кремля.

«Германия и Западная Европа получают надежные поставки природного газа из России со времен Советского Союза. Угроза сорвать поставки в Германию исходит скорее от Украины или вечно задиристой Польши, а не от России. В 2005 году Украина признала, что отбирала природный газ для Западной Европы для собственного использования, хотя сперва запиралась», — написал Adam Mosel.

Он считает, что это весомый повод для того, чтобы пустить альтернативный газопровод по дну Балтийского моря. При этом Соединенные Штаты ведут себя крайне нелогично, нападая на «СП-2», но не трогая Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что США при выработке сделки с ФРГ по строительству газопровода «Северный поток — 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей, учитывая их мнение.

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сша германия Северный поток — 2
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