ЦБ реагирует на инфляцию в России с большим опережением

Москва, 23 июля. Сигналы ЦБ говорят о широком диапазоне возможных решений после заседания 23 июля, регулятор реагирует на инфляцию с большим опережением, считает экономист Александр Исаков.

Главный экономист аналитического департамента «ВТБ Капитала» по РФ и странам СНГ в интервью РИА Новости отметил, что на инфляцию Банк России реагирует с большим опережением.

«Думаю, что повышение на 50 базисных пунктов — минимум в консенсус-прогнозах — в большей мере соответствует уже проделанному пути и в то же время оставляет большее пространство на перспективу», — уточнил Исаков.

Регулятор проведет в пятницу заседание, по итогам которого будет определен уровень ключевой ставки. Для борьбы с высокими ценовыми ожиданиями и инфляцией ЦБ, согласно консенсусу агентства, может поднять ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт.

Минэкономразвития РФ ранее сообщило, что инфляция в России опустилась до 6,56 процента в годовом выражении по сравнению с 6,6 процента неделей ранее. Зафиксировано снижение цен на услуги иностранного туризма, дешевеют продовольственные товары.