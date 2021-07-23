Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 06:07
06:02
Общество
Сексолог развеяла миф об интимных проблемах у пар с разницей в возрасте
06:00
Общество
Дешевый популизм: в Крыму ответили Зеленскому на закон о коренных народах Украины
05:46
Происшествия
Железнодорожный мост обвалился из-за дождей в Забайкалье
05:42
Общество
Жителям аварийных домов начисляют взносы за капремонт
05:31
Спорт
«Это не ошибка»: в Сети прокомментировали отделение Крыма на карте Олимпиады
05:29
Происшествия
Звуки выстрелов прозвучали в двух километрах от Белого дома
05:24
Общество
МВД России намерено добиться снижения доли тяжких преступлений к 2030 году
05:23
Общество
Просроченные долги россиян по автокредитам выросли в июне на 53%
05:20
Общество
Россиян предупредили о мошеннических схемах при покупке авто
05:11
Экономика
Россиянам подсказали, куда лучше вкладывать деньги при росте ключевой ставки
Все новости

«Украина уже проиграла»: Пушков ответил на угрозы Киева по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 04:56
337
Политика
«Украина уже проиграла»: Пушков ответил на угрозы Киева по «Северному потоку — 2»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 23 июля. Сенатор Алексей Пушков сравнил борьбу Украины против российского проекта «Северный поток — 2» с футбольным матчем, в котором Киеву невозможно добиться победы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против строительства «СП-2». Политик уверен, что соглашение — это еще «не конец истории», и у Киева «есть еще два тайма и серия пенальти».

Заявление Кулебы прокомментировал в своем микроблоге в Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он с иронией отметил, что политик «не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла».

«Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков. А настаивать на своем — все равно, что бить пенальти в свои ворота», — подчеркнул сенатор.

«Украина уже проиграла»: Пушков ответил на угрозы Киева по «Северному потоку — 2»
Global Look Press  / Jens Büttner/dpa

На этой неделе США и Германия после почти недельных переговоров выпустили совместное коммюнике по газопроводу «СП-2». Вашингтон и Берлин договорились: в случае попыток России «использовать энергию против Украины» ФРГ обязана ограничить российские экспортные возможности, в том числе на общеевропейском уровне. Также в документе прописаны меры помощи Украине в «энергетической трансформации». Кроме того, Германия подписалась выделить спецпосланника с фондом в 70 млн долларов для развития двухсторонних энергопроектов с Украиной.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что Вашингтон не собирается отказываться от санкций в отношении «Северного потока — 2» несмотря на договор с Берлином, который направлен для решения разногласий по газопроводу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Украина уже проиграла»: Пушков ответил на угрозы Киева по «Северному потоку — 2»
украина пушков северный поток - 2 кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru