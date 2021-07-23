Москва, 23 июля. Сенатор Алексей Пушков сравнил борьбу Украины против российского проекта «Северный поток — 2» с футбольным матчем, в котором Киеву невозможно добиться победы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против строительства «СП-2». Политик уверен, что соглашение — это еще «не конец истории», и у Киева «есть еще два тайма и серия пенальти».

Заявление Кулебы прокомментировал в своем микроблоге в Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он с иронией отметил, что политик «не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла».

«Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков. А настаивать на своем — все равно, что бить пенальти в свои ворота», — подчеркнул сенатор.

Global Look Press / Jens Büttner/dpa

На этой неделе США и Германия после почти недельных переговоров выпустили совместное коммюнике по газопроводу «СП-2». Вашингтон и Берлин договорились: в случае попыток России «использовать энергию против Украины» ФРГ обязана ограничить российские экспортные возможности, в том числе на общеевропейском уровне. Также в документе прописаны меры помощи Украине в «энергетической трансформации». Кроме того, Германия подписалась выделить спецпосланника с фондом в 70 млн долларов для развития двухсторонних энергопроектов с Украиной.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что Вашингтон не собирается отказываться от санкций в отношении «Северного потока — 2» несмотря на договор с Берлином, который направлен для решения разногласий по газопроводу.